Es wird wolkig und ein bisschen nass
Der Blick in den Himmel lässt an Herbst denken. Aber es ist noch ziemlich warm.
Offenbach (dpa/lhe) - Am Morgen ist der Himmel über Hessen stark bewölkt, zeitweise regnet es. Im Tagesverlauf lockern die Wolken auf, aber es gibt einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 19 und 22 Grad, in höheren Lagen um 15 Grad.
In der Nacht zum Samstag bleibt es laut DWD niederschlagsfrei. Örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte sinken auf zwischen 11 und 8 Grad.
Am Samstag verdichten sich die Wolken, es bleibt jedoch meist trocken. Die Höchstwerte gehen ein Stück nach oben auf 19 bis 24 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind. Der Sonntag ist vor allem im Norden regnerisch.