Ausflugswetter adé: Es wird kühler, wolkig und nass

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Ob am Mainufer in Frankfurt, auf der Wasserkuppe in der Rhön oder rund um den Edersee - in Hessen haben die Menschen am Wochenende das warme und sonnige Wetter genossen. Bei Temperaturen von fast 20 Grad zog es am Samstag und am Sonntag viele Spaziergänger, Jogger, Fahrrad- und Motorradfahrer nach draußen.