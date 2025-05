Esa will mehr Sicherheit gegen Cyberkriminelle

Darmstadt (dpa) - Cyberangriffe werden immer ausgeklügelter – und auch Raumfahrtbehörden mit ihren Satelliten und Bodenstationen müssen sich schützen. Um die fortlaufende Sicherheit der kritischen Infrastruktur zu gewährleisten, stellt die europäische Raumfahrtbehörde Esa am Dienstag (10.00 Uhr) am Kontrollzentrum in Darmstadt ihr neues Zentrum für Cybersicherheit vor. Mit dem Cyber Security Operations Center mit Standorten in Darmstadt und Belgien soll der Schutz von 28 Satelliten, Bodenstationen und Kontrollsystemen vor äußeren Einflüssen gewährleistet werden.