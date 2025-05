Esa sieht Fortschritte beim «Wettrüsten» gegen Cyberangriffe

Darmstadt (dpa) - Verkehrsbetriebe, Unternehmen, Kliniken, Kommunen oder Universitäten werden von Cyberkriminellen lahmgelegt. Auch die europäische Raumfahrtbehörde Esa wird immer wieder von solchen Attacken getroffen. Mit einem neuen Cybersicherheitszentrum will sie sich in ganz Europa vor solchen Attacken schützen. «Der Wettkampf gegen Cyberkriminelle gleicht einem Wettrüsten», sagte der Esa-Direktor für den operativen Betrieb, Rolf Densing, bei der Vorstellung des Cyber Security Operations Center im Kontrollzentrum der Esa in Darmstadt.