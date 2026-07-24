Zollkontrolle

Etliche Packungen Zigaretten unter Bussitzen geschmuggelt

Zöllner stoppen einen Bus. Nicht korrekt angeschraubte Wartungsklappen machen die Beamten stutzig. Später bauen sie noch Sitze auseinander.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten auch gefälschte Markenkleidung.(Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Bei der Kontrolle fanden die Beamten auch gefälschte Markenkleidung.(Symbolbild)

Leipheim (dpa) - In Sitzen und Verkleidungen eines Reisebusses haben Zöllner hunderte Packungen geschmuggelter Zigaretten gefunden. Die Beamten kontrollierten den Bus auf der Autobahn 8 bei Leipheim (Kries Günzburg). Dabei seien den Beamten Wartungsklappen über den Gepäckablagefächern aufgefallen, die nicht korrekt angebracht gewesen seien, teilte der Zoll mit. 

Dahinter waren den Angaben zufolge mehrere versteckte Zigaretten. Später bauten die Zöllner zudem Sitze auseinander und fanden unter den Polstern weitere Tabakware. Zum Schluss zählten die Beamten 8.280 Zigaretten, was mehr als 400 Schachteln entspricht. 

Bei der Kontrolle fanden die Beamten auch gefälschte Markenkleidung. Der Bus war in der Türkei gestartet; sein Ziel war zunächst unklar. Nun wird gegen den Busfahrer ermittelt. 

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Die Kontrolle fand laut Zoll «vor kurzem» statt. Näheres wollte ein Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

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