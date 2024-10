Etwas milderes und trockeneres Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es in den kommenden Tagen etwas milder und trockener. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach prognostiziert für heute stellenweise heiteres Wetter, meist soll es nicht regnen. Bei Höchstwerten von elf bis 16 Grad weht nur ein schwacher, teils mäßiger Wind. In der Nacht zum Mittwoch kann es demnach vor allem auf Berggipfeln starke bis teils stürmische Böen geben. Die Werte sinken auf zehn bis vier Grad, weitestgehend bleibt es niederschlagsfrei.