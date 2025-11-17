Winterwetter

Etwas Schnee auf Hessens Bergen

In den nächsten Tagen wird es weiter weiß - von Wintersportbedingungen kann aber noch keine Rede sein.

In Hessen wird es winterlich. Foto: Mike Seeboth/dpa
In Hessen wird es winterlich.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wintersportgebiete bereit für Saisonendspurt
Freizeitspaß

Wintersportgebiete bereit für Saisonendspurt

Bei guten Pistenbedingungen und Sonne sollen am Wochenende die Wintersportfreunde in Hessen noch einmal richtig auf ihre Kosten kommen. Am Rosenmontag gibt es auf der Wasserkuppe eine Sonderaktion.

27.02.2025

In den nächsten Tagen nasskaltes Winterwetter in Hessen
Wetter

In den nächsten Tagen nasskaltes Winterwetter in Hessen

In Hessen sind Niederschläge zu erwarten, teilweise kann es auch glatt werden. Zum Wochenende hin soll es dann aber wieder trockener werden.

12.02.2025

Graues Weihnachtswetter - Skisaison startet auf Wasserkuppe
Wetter

Graues Weihnachtswetter - Skisaison startet auf Wasserkuppe

Wer in Hessen über Weihnachten Schnee sucht, muss höher hinaus: Auf der Wasserkuppe können die Skier angeschnallt werden - sonst bleibt es allerdings vielerorts grau und teils regnerisch.

23.12.2024

Wechselhaftes Winterwetter in den kommenden Tagen
Wetteraussichten

Wechselhaftes Winterwetter in den kommenden Tagen

Das Wetter in Deutschland hält in den kommenden Tagen einen Mix bereit. Dabei wird auch die ein oder andere Flocke Schnee erwartet.

04.12.2024

Winterwetter in Deutschland mit Schnee und Kälte
Aussichten

Winterwetter in Deutschland mit Schnee und Kälte

Noch vor dem ersten Advent ist es soweit: Deutschland erwartet sein erstes richtiges Schnee-Wochenende. Allerdings betrifft das vor allem eine Region - und dort die etwas höheren Lagen.

24.11.2023