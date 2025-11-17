Winterwetter Etwas Schnee auf Hessens Bergen In den nächsten Tagen wird es weiter weiß - von Wintersportbedingungen kann aber noch keine Rede sein. 17.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Mike Seeboth/dpa In Hessen wird es winterlich. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Freizeitspaß Wintersportgebiete bereit für Saisonendspurt Bei guten Pistenbedingungen und Sonne sollen am Wochenende die Wintersportfreunde in Hessen noch einmal richtig auf ihre Kosten kommen. Am Rosenmontag gibt es auf der Wasserkuppe eine Sonderaktion. 27.02.2025 Wetter In den nächsten Tagen nasskaltes Winterwetter in Hessen In Hessen sind Niederschläge zu erwarten, teilweise kann es auch glatt werden. Zum Wochenende hin soll es dann aber wieder trockener werden. 12.02.2025 Wetter Graues Weihnachtswetter - Skisaison startet auf Wasserkuppe Wer in Hessen über Weihnachten Schnee sucht, muss höher hinaus: Auf der Wasserkuppe können die Skier angeschnallt werden - sonst bleibt es allerdings vielerorts grau und teils regnerisch. 23.12.2024 Wetteraussichten Wechselhaftes Winterwetter in den kommenden Tagen Das Wetter in Deutschland hält in den kommenden Tagen einen Mix bereit. Dabei wird auch die ein oder andere Flocke Schnee erwartet. 04.12.2024 Aussichten Winterwetter in Deutschland mit Schnee und Kälte Noch vor dem ersten Advent ist es soweit: Deutschland erwartet sein erstes richtiges Schnee-Wochenende. Allerdings betrifft das vor allem eine Region - und dort die etwas höheren Lagen. 24.11.2023