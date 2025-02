Wintersportgebiete bereit für Saisonendspurt

Gersfeld/Willingen (dpa/lhe) - Die beiden größten Wintersportgebiete in Hessen rüsten sich für den Saisonendspurt am Wochenende. Dank etwas Neuschnee und dem Einsatz von Schneekanonen können die Wintersportler auf der Wasserkuppe und in Willingen noch einmal die Ski anschnallen. Zudem besteht die Hoffnung, dass sich nach dem meist trüben Wetter in den vergangenen Tagen die Sonne wieder blicken lässt.