Graues Weihnachtswetter - Skisaison startet auf Wasserkuppe

Offenbach/Poppenhausen (dpa/lhe) - Wolken, Regen und nur in höheren Lagen einige weiße Flocken - das Weihnachtswetter in Hessen fällt vielerorts grau und relativ mild aus. Aber auch erste Schwünge auf der Skipiste sind möglich, denn auf der Wasserkuppe hat die Saison begonnen. «Der Märchenwiesenlift geht los und der Zauberteppich auch», sagte Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarenen an der Wasserkuppe in der Rhön und am Hoherodskopf im Vogelsberg betreibt.