Etwas Sonne am Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem mancherorts stürmischen Freitag können sich die Menschen in Hessen auf etwas Sonne am Wochenende freuen. Im Tagesverlauf ist es am Freitag zunächst bedeckt, von Süden her lockert der Himmel zeitweise auf, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Örtlich gibt es noch etwas Sprühregen, der im Bergland gefrieren oder als Schneegriesel fallen kann. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 6 Grad, in den höchsten Lagen bleiben sie mit minus ein Grad unter dem Gefrierpunkt. Dazu gibt es im Bergland starke, vereinzelt auch stürmische Böen.