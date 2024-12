Winterliches Wochenende in Hessen - bis zu 10 Grad ab Montag

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet nach einem winterlichen Wochenende wieder etwas milderes Wetter. Aus einem zunehmend grauen Himmel falle am Samstag zunächst nur hier und da etwas Sprühregen, der in Hochlagen für Glättegefahr sorge, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.