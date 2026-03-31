Halbfinal-Rückspiel

Europa Cup: Wück macht Eintracht-Frauen Mut

Haben sich die Frauen von Eintracht Frankfurt mit dem 0:3 gegen Häcken aus dem Europa Cup verabschiedet? DFB-Coach Christian Wück sieht noch eine Chance für Laura Freigang und Co.

Eintracht-Kapitänin Laura Freigang: Noch eine Chance im Europa Cup? (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Eintracht-Kapitänin Laura Freigang: Noch eine Chance im Europa Cup? (Archivbild)

Frankfurt/Göteborg (dpa/lhe) - Bundestrainer Christian Wück schreibt die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt trotz der schlechten Ausgangslage im Europa Cup nicht ab. Auf die Frage, ob die Generation um die Nationalspielerinnen Laura Freigang, Nicole Anyomi und Elisa Senß überhaupt Titel holen könne, sagte Wück in einer DFB-Pressekonferenz: «Ich traue es ihnen definitiv zu. Sonst würde ich ihnen auch nicht die Möglichkeit geben, sich bei uns in der Nationalmannschaft zu beweisen.»

Wück: «Die Qualität sei definitiv da» 

Der hessische Bundesligist hatte das Halbfinale zu Hause gegen die Schwedinnen von BK Häcken mit 0:3 verloren und tritt am Donnerstag (18.30 Uhr) in Göteborg zum Rückspiel an. «Es gibt solche Tage, wo einfach nicht viel geht. So ein Tag war leider beim Hinspiel», sagte Wück. «Ich hoffe, dass sie es noch mal umdrehen können. Ich drücke alle Daumen.» Die Qualität sei definitiv da. «Sie müssen weiter an sich glauben, sie müssen weiter positiv in dieses Spiel gehen und dann ist alles möglich», so der DFB-Coach.

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