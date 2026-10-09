Freizeitpark

Europa-Park plant drei neue Attraktionen für 2027

2027 eröffnet der Europa-Park drei neue Attraktionen: Im Fokus stehen eine Riesenschaukel, eine selbst steuerbare Turmattraktion und die Rückkehr einer beliebten Gondelfahrt.

Drei neue Attraktionen soll es 2027 im Europa-Park geben. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Drei neue Attraktionen soll es 2027 im Europa-Park geben. (Archivbild)

Rust (dpa/lsw) - Der Europa-Park will im kommenden Jahr mit drei Neuheiten an den Start gehen. Im portugiesischen Themenbereich soll eine neue Attraktion mit dem Namen «Wild Swing XL» entstehen, wie der Freizeitpark in Rust (Ortenaukreis) mitteilte. In einer Riesenschaukel über einem See in über 14 Metern Höhe sollen Jung und Alt eine Mischung aus Nervenkitzel und Fahrspaß erleben.

Zwischen der Holzachterbahn «Wodan» und der Achterbahn «Blue Fire» ist im isländischen Themenbereich eine neue Turmattraktion angekündigt, die von Fahrgästen selbst gesteuert werden kann.

Im italienischen Themenbereich wird die seit mehr als 40 Jahren bestehende Gondelfahrt «Enzos Piccolo Mondo» überarbeitet. Sie kehre in neuem Glanz zurück. Weitere Informationen zu den neuen Angeboten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, teilte der Freizeitpark mit.

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