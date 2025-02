Europaturm leuchtet in Farben der Ukraine

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine ist der Europaturm in Frankfurt in den Nationalfarben des Landes blau und gelb erstrahlt. «Drei Jahren nun schon leben die Menschen vor Ort im Krieg und versuchen, ihren Alltag zu meistern», hatte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) vorab erklärt. Nur wenige Flugstunden von Frankfurt entfernt betrauerten Menschen tote Soldatinnen und Soldaten. «Wir stehen klar an der Seite der Ukraine», betonte Josef.