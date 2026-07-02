Evakuierung nach Fund einer Fliegerbombe in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Stuttgart räumt die Polizei ein Gelände im Umkreis von mindestens 150 Metern im Stadtteil Bad Cannstatt. Dort lägen Straßen mit Wohnhäusern und Teile des Kurparks, sagte ein Sprecher. Betroffen sind 500 Menschen, wie die Stadt mitteilte. Sie bat Anwohnerinnen und Anwohner, «den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und den Bereich umgehend zu verlassen».