Bombenfund

Evakuierung nach Fund einer Fliegerbombe in Stuttgart

50 Kilo Sprengstoff im Boden - die Polizei evakuiert Wohnhäuser und Teile eines Kurparks. Was über den Zustand der Bombe bekannt ist.

Die Bombe ist bei Bauarbeiten gefunden worden. Foto: Marijan Murat/dpa
Die Bombe ist bei Bauarbeiten gefunden worden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Stuttgart räumt die Polizei ein Gelände im Umkreis von mindestens 150 Metern im Stadtteil Bad Cannstatt. Dort lägen Straßen mit Wohnhäusern und Teile des Kurparks, sagte ein Sprecher. Betroffen sind 500 Menschen, wie die Stadt mitteilte. Sie bat Anwohnerinnen und Anwohner, «den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und den Bereich umgehend zu verlassen».

Die 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war den Angaben zufolge bei Bauarbeiten entdeckt worden. Sie müsse wohl aus Sicherheitsgründen an Ort und Stelle entschärft werden, sagte der Polizeisprecher. Zur möglichen Dauer wollte er zunächst nichts sagen.

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