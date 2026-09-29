Neuer Job

Ex-Bundesliga-Trainer Gisdol übernimmt ZSKA Sofia

Fast ein Jahr war Markus Gisdol ohne Trainerjob. Nun setzt er seine Karriere fort. Es geht für ihn nach Bulgarien.

Neuer Job in Bulgarien: Markus Gisdol wird neuer Trainer von ZSKA Sofia. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa
Neuer Job in Bulgarien: Markus Gisdol wird neuer Trainer von ZSKA Sofia. (Archivbild)

Sofia (dpa) - Markus Gisdol ist neuer Trainer des bulgarischen Fußball-Rekordmeisters ZSKA Sofia. Der ehemalige Bundesliga-Coach der TSG Hoffenheim, des Hamburger SV und des 1. FC Köln erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, teilte der Verein mit. ZSKA ist aktuell in der ersten Liga Tabellenzweiter hinter Meister Levski Sofia. Gisdol ist mit seiner neuen Mannschaft auch in der europäischen Conference League vertreten.

Für den 57-Jährigen ist Sofia die vierte Auslandsstation nach Lok Moskau sowie Samsunspor und Kayserispor in der Türkei. Bei Kayserispor war er im vergangenen Oktober nach etwas mehr als drei Monaten freigestellt worden. In Sofia ist Gisdol Nachfolger von Hristo Yanev, der vor drei Wochen seinen Rücktritt erklärt hatte.

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