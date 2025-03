Ex-Hella-Chef Breidenbach neuer Aufsichtsratschef bei ZF

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Der in Turbulenzen steckende Automobilzulieferer ZF tauscht überraschend seinen Aufsichtsratsvorsitzenden aus. An die Spitze des Kontrollgremiums rückt mit sofortiger Wirkung der frühere Chef des Autozulieferers Hella, Rolf Breidenbach, wie das Unternehmen in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte. Der 62-Jährige löst Heinrich Hiesinger ab. Der 64-Jährige hatte drei Jahre die Spitzenposition inne. Breidenbach gehört dem Aufsichtsrat seit März 2023 an.