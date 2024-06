Ex-Kollege erinnert sich: Kane «wie ein Schwamm»

Frankfurt/Main (dpa) - Dänemarks Torhüter Kasper Schmeichel hat vor dem nächsten Duell mit Harry Kane von der schönen Zeit mit dem englischen Torjäger erzählt. «Ich erinnere mich an einen sehr hungrigen Typen, der damals nach Leicester kam. Er war jemand, der sich wirklich beweisen sollte und sehr hart gearbeitet hat. Er war wie ein Schwamm, was die Informationsaufnahme angeht. Er ist ein Weltklassestürmer. Man kann nichts Neues mehr über Harry sagen», sagte Schmeichel am Mittwoch in Frankfurt. Kane war 2013 an Leicester ausgeliehen.