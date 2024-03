Experte: Cyberkriminelle haben IT-Dienstleister im Visier

Wiesbaden (dpa/lhe) - Cyberkriminelle greifen dem hessischen Datenschutzbeauftragten Alexander Roßnagel zufolge verstärkt IT-Dienstleister an. Dieser Trend sei seit 2022 zu beobachten, sagte er bei der Vorstellung des Datenschutzberichtes 2022 am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. IT-Dienstleister übernähmen jeweils für Hunderte Unternehmen und Behörden die Datenverarbeitung. «Damit wird in vielen Fällen der Schaden multipliziert», sagte Roßnagel. Seine Behörde berate die Firmen, was zur Schadensbegrenzung getan und wie eine Wiederholung erfolgreicher Angriffe verhindert werden könne. «Auch sorgen wir dafür, dass die betroffenen Personen rechtzeitig informiert werden und Schutzmaßnahmen ergreifen können», sagte der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.