Explosion in Dönerimbiss in Hofheim
In einem Dönerimbiss im Main-Taunus-Kreis hat es eine Explosion gegeben. Noch ist vieles unklar - die Spurensicherung ist vor Ort.
Hofheim (dpa/lhe) - In einem Dönerimbiss in Hofheim im Main-Taunus-Kreis hat es eine Explosion gegeben. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zum Vorfall laufen.
Zur Explosion sei es gegen 3.45 Uhr in der Nacht zu Montag gekommen, sagte er. Zurzeit sei die Spurensicherung vor Ort. Informationen zu möglichen Ursachen oder Auslösern waren zunächst nicht bekannt.