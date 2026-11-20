Rheinfelden (dpa/lsw) - In Rheinfelden (Kreis Lörrach) ist es am frühen Morgen zu einer Explosion gekommen. Die Ursache sei noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Polizeikräfte seien im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch die Detonation die Glasfassade eines größeren Veranstaltungsgebäudes beschädigt. Das Gebäude sei nicht bewohnt gewesen, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Ort des Geschehens wurde weiträumig abgesperrt.