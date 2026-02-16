Explosionen nach E-Auto-Brand - mehrere Verletzte

Schwaigern (dpa/lsw) - Ein brennendes Elektrofahrzeug hat im Kreis Heilbronn mehrere Explosionen verursacht. Drei Menschen seien verletzt worden, vermutlich erlitten sie Rauchgasvergiftungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war ein E-Auto während des Ladevorgangs in Brand geraten. Eine Passantin habe den Rauch im Innenraum bemerkt und den Notruf gewählt.

Daraufhin sei das Fahrzeug in Vollbrand geraten, hieß es. Die Flammen griffen auf ein nahestehendes Wohnmobil über: Mehrere darin gelagerte Gasflaschen explodierten. Durch die Explosionen und das Feuer sei ein angrenzendes Wohnhaus stark und drei weitere leicht beschädigt worden. Herumfliegende Teile hätten zwei Fahrzeuge beschädigt. Zuvor hatte der «Südwestrundfunk» berichtet.