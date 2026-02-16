Blaulichteinsatz

Explosionen nach E-Auto-Brand - mehrere Verletzte

Ein E-Auto fängt beim Laden Feuer – plötzlich explodieren Gasflaschen im Wohnmobil nebenan. Drei Menschen werden verletzt. Was die Polizei über die Ursache sagt.

Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. (Symbolbild)

Schwaigern (dpa/lsw) - Ein brennendes Elektrofahrzeug hat im Kreis Heilbronn mehrere Explosionen verursacht. Drei Menschen seien verletzt worden, vermutlich erlitten sie Rauchgasvergiftungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war ein E-Auto während des Ladevorgangs in Brand geraten. Eine Passantin habe den Rauch im Innenraum bemerkt und den Notruf gewählt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Daraufhin sei das Fahrzeug in Vollbrand geraten, hieß es. Die Flammen griffen auf ein nahestehendes Wohnmobil über: Mehrere darin gelagerte Gasflaschen explodierten. Durch die Explosionen und das Feuer sei ein angrenzendes Wohnhaus stark und drei weitere leicht beschädigt worden. Herumfliegende Teile hätten zwei Fahrzeuge beschädigt. Zuvor hatte der «Südwestrundfunk» berichtet.

Die Zeugin sowie zwei Bewohner wurden verletzt, wie der Sprecher sagte. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht gesichert eingeschätzt werden. Einer ersten Schätzung einer Streife vor Ort zufolge liegt er bei mehr als einer halben Million Euro. Das Feuer sei vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto fängt an Tankstelle Feuer - hoher Schaden
Mannheim

Auto fängt an Tankstelle Feuer - hoher Schaden

Feuer an der Zapfsäule: An einer Tankstelle in Mannheim gerät ein Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

12.12.2025

Explosionen bei Hausbrand in Stuttgart – Zwei Verletzte
Feuer in Wohnhaus

Explosionen bei Hausbrand in Stuttgart – Zwei Verletzte

Bei einem Hausbrand in Stuttgart explodiert etwas. Zwei Menschen werden verletzt, eine Katze kann gerettet werden. Nun rätselt die Feuerwehr, wie die Flammen ausbrechen konnten.

21.11.2025

Busse fangen Feuer: Zwei Millionen Euro Schaden
Evakuierung

Busse fangen Feuer: Zwei Millionen Euro Schaden

Die Feuerwehr rückt zu einem Firmengelände aus. Ein Bus steht in Vollbrand, ein anderer fängt auch Feuer. Der Schaden ist hoch.

15.11.2025

Kleintransporter geht in Flammen auf - ein Mensch stirbt
Karlsruhe

Kleintransporter geht in Flammen auf - ein Mensch stirbt

Ein zum Campen umgebauter Kleintransporter fängt während der Fahrt Feuer. Die Fahrerin kann sich befreien - wird aber lebensgefährlich verletzt. Für die zweite Person im Auto kommt jede Hilfe zu spät.

16.06.2025

Explosionen

Brand auf Baustelle in Hamburgs Hafencity

Eine große Rauchwolke über der Hafencity erschreckt am Freitag viele Hamburger. Der Grund: Ein Brand auf einer Baustelle. Offenbar explodieren auch mehrere Gasflaschen.

09.06.2023