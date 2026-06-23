Fällt der Rekord am Wochenende? So heiß wird es bis dahin
Im Südwesten bleibt es der Vorhersage nach sehr trocken und vor allem sehr hochsommerlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst steigen die Temperaturen weiter. Ist ein neuer Junirekord drin?
Stuttgart (dpa/lsw) - Heiß, heißer am heißesten: Die Temperaturen bleiben auch in den kommenden Tagen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sehr hoch und könnten am Freitag einen neuen Junirekord bringen.
Sonnig – mit Gewitterchance im Süden
Heute werde es nach Angaben des DWD landesweit sonnig. Am Nachmittag und Abend könnte es allerdings vor allem im Süden krachen: Gewitter seien dann besonders vom Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb möglich. Die Temperaturen lägen dabei zwischen 30 Grad im Bergland und 36 Grad am Rhein.
Gewitterrisiko nimmt ab, die Werte steigen
Am Mittwoch dürfte die Gewitterwahrscheinlichkeit sinken, dafür blieben die Temperaturen laut dem DWD sehr hoch – zwischen 31 und bis zu 38 Grad seien möglich. Am Donnerstag geht es laut DWD noch einmal nach oben, bis zu 39 Grad seien drin.
Und damit nicht genug: Am Freitag oder Samstag könnten die Temperaturen weiter zulegen – bis zu 40 Grad heiß könnte es vereinzelt werden. «Der Juni-Rekord könnte geknackt werden», sagte der DWD-Sprecher. Der bisherige Temperaturrekord in Baden-Württemberg für einen Juni liegt bei 38,9 Grad, gemessen am 30. Juni 2019 in Mannheim.