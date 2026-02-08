Fällt Schnee zum Höhepunkt der Fastnacht?
Am Donnerstag beginnt in den meisten Teilen von Baden-Württemberg der Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Narren müssen sich zum Wochenende wohl warm anziehen - auch Schnee ist verbreitet möglich.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die heiße Phase der Fastnacht könnte in vielen Teilen des Landes kalt werden - sogar Schnee ist möglich. Mit Blick auf Wettermodelle und -prognosen geht ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von einem «deutlichen Temperaturrückgang» zum kommenden Wochenende aus.
Am Fastnachts-Samstag könne es in Lagen ab 300 bis 400 Metern Höhe einige Zentimeter Schnee und verbreitet Frost geben. Im Bergland sind dem Experten zufolge durchaus auch zehn Zentimeter Neuschnee drin. Er verwies jedoch darauf, dass es für genaue Vorhersagen noch etwas zu früh sei.
Regenschutz bei Rathausstürmen?
Der «Schmotzige Dunschtig», «Gumpige Donnerstag» oder «Faise Donschdig» ist einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht - und dürfte vielerorts verregnet und windig verlaufen. Für traditionelle Rathausstürme dürften Kostüm- und Hästräger wohl Regenschutz benötigen. Auch die Teilnehmenden von Hemdglunker-Umzügen sollten sich auf Niederschlag einstellen. In höheren Lagen ist laut DWD mit stürmischem Wind zu rechnen, im Bergland sind auch Sturmböen möglich.
Doch bevor die Narren des Landes zur Hochform auflaufen, regnet es sich dem Meteorologen am Mittwoch erst einmal ein. Vereinzelt seien sogar Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 14 Grad. Hinzu kommt Wind, der im Bergland, etwa auf der Schwäbischen Alb, auch Sturmböen mit sich bringen kann. Im Hochschwarzwald sind auch schwere Sturmböen möglich.