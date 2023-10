Faeser: Muslimische Verbände sollen von Gewalt distanzieren

Frankfurt/Main (dpa) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die muslimischen Verbände in Deutschland aufgerufen, sich von der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas zu distanzieren. «Ich erwarte eine glasklare Abgrenzung vom Terror der Hamas, und das muss dieser Tage auch erfolgen», sagte Faeser am Montag in Frankfurt am Main. Sie verwies auf eine gleichlautende Forderung vom Freitag. Man könne erwarten, dass «diejenigen, die muslimische Menschen vertreten, auch die entsprechenden Äußerungen machen».