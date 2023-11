Faeser schließt Wechsel in hessische Landespolitik aus

Berlin (dpa) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser will nach der Entscheidung der hessischen CDU für Koalitionsverhandlungen mit der SPD nicht in die Landespolitik wechseln. Einen solchen Schritt schließe sie aus, sagte die SPD-Politikerin, die bei der Landtagswahl als Spitzenkandidatin angetreten war, am Freitag in Berlin. «Ich bleibe Bundesinnenministerin.» Sie habe in der Bundesregierung eine wichtige Aufgabe, zudem gelte für sie: «Immer erst das Land, dann die Partei».