Schadsoftware

Fahnder schnappen Millionenbetrüger am Frankfurter Flughafen

Ein Spanier soll mit Schadsoftware Millionen ergaunert haben, nun klicken die Handschellen. Die USA fordern seine Auslieferung – ihm drohen bis zu 30 Jahre Haft.

Betrüger sollen Schadsoftware entwickelt und verkauft haben. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Betrüger sollen Schadsoftware entwickelt und verkauft haben. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen ist ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Millionenbetrüger festgenommen worden. Der 47-Jährige solle einem Haftrichter vorgeführt werden, dieser entscheide über die Auslieferung des Mannes in die Vereinigten Staaten, teilte die Bundespolizei mit. Dort drohe ihm bis zu 30 Jahre Haft.

Der Spanier soll in den Jahren von 2008 bis 2013 mit anderen Betrügern einen Schaden von rund 4,5 Millionen US-Dollar verursacht haben, indem er etwa Schadsoftware entwickelte und verkaufte. Am 24. Juni wollte er über Frankfurt in den Oman reisen, die Fahnder der Bundespolizei verhinderten dies jedoch.

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