Mutmaßlicher Millionenbetrüger festgenommen

Prozess gegen mutmaßliche Online-Betrüger gestartet

Sie sollen bei Ebay-Kleinanzeigen Dinge verkauft haben, die nie beim Käufer ankamen. Das ergaunerte Geld floss an drei Angeklagte - und von ihnen weiter in teure Autos und Klamotten. Die Justiz versucht, mit dem Dickicht an Vorwürfen klarzukommen.