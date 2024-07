Fahnendiebstahl bei pakistanischem Generalkonsulat

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Demonstration vor dem pakistanischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main haben mehrere Männer eine Flagge von dem Gelände der diplomatischen Vertretung gestohlen. Sie hätten sich aus der Kundgebung mit rund 400 Teilnehmern gelöst und seien mit der Fahne wieder in der Menschenmenge untergetaucht, teilte die Polizei mit. Die Flagge blieb vorerst verschwunden. Der Staatsschutz ermittelt. Er steht mit dem Generalkonsulat in Kontakt.