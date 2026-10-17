Fahrer überschlägt sich mehrfach und wird schwer verletzt

Hemmingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat sich auf der Landstraße bei Hemmingen (Landkreis Ludwigsburg) mehrfach mit seinem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Wohl aufgrund der Witterung sei er bei mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve ins Rutschen geraten, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang sei derzeit unklar.