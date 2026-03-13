Fahrerin von fremdem Auto verfolgt und bedrängt

Hanau (dpa/lhe) - Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr: Ein unbekannter Autofahrer soll demnach am Donnerstag eine 25 Jahre alte Autofahrerin auf einer Bundesstraße zwischen Hanau und Mühlheim über mehrere Kilometer hinweg bedrängt haben.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Verfolgung begann bei Rodgau, als die Frau auf der B45 einen Lastwagen überholen wollte. Währenddessen habe sich ihr von hinten ein Auto mit deutlich höherer Geschwindigkeit genähert. Der Fahrer habe mehrfach die Lichthupe betätigt und sei sehr dicht aufgefahren. Nachdem die Rodgauerin wieder auf den rechten Fahrstreifen gewechselt war, habe der Fahrer sie überholt und sie ausgebremst.

«Anschließend soll er mehrfach versucht haben, die Frau durch dichtes Auffahren, wiederholtes Betätigen der Lichthupe sowie Blinken nach rechts zum Anhalten zu bewegen.» In Hanau sei er mehrfach ausgestiegen, habe in Richtung der vorbeifahrenden Frau geschrien und sei an einer roten Ampel auf ihren Wagen zugegangen. Erst «durch mehrere Richtungswechsel» sei es ihr schließlich gelungen, den ihr unbekannten Fahrer abzuschütteln, teilte die Polizei mit.