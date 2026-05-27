Brände

Fahrlässigkeit wohl Ursache für Brand in Mehrfamilienhaus

Bei dem Brand waren sechs Menschen leicht verletzt worden - der Sachschaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Das fahrlässige Verhalten eines Bewohners könnte die Ursache für den Brand in einem Wohnhaus in Fritzlar gewesen sein. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Das fahrlässige Verhalten eines Bewohners könnte die Ursache für den Brand in einem Wohnhaus in Fritzlar gewesen sein. (Symbolbild)

Fritzlar (dpa/lhe) - Nach dem Brand eines Wohnhauses in Fritzlar gibt es neue Erkenntnisse zu der möglichen Brandursache. Laut bisherigen Ermittlungsergebnissen gebe es keine Hinweise auf einen technischen Defekt - mutmaßlich sei das fahrlässige Verhalten eines Bewohners ursächlich für den Brand gewesen, teilte die Polizei mit.

Bei dem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus im Schwalm-Eder-Kreis am vergangenen Samstag waren sechs Menschen leicht verletzt worden. Der Sachschaden werde auf rund 300.000 Euro geschätzt. Zudem seien die beiden betroffenen Dachgeschosswohnungen aufgrund des entstandenen Feuer- und Wasserschadens weiterhin nicht bewohnbar. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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