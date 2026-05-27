Fahrlässigkeit wohl Ursache für Brand in Mehrfamilienhaus
Bei dem Brand waren sechs Menschen leicht verletzt worden - der Sachschaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.
Fritzlar (dpa/lhe) - Nach dem Brand eines Wohnhauses in Fritzlar gibt es neue Erkenntnisse zu der möglichen Brandursache. Laut bisherigen Ermittlungsergebnissen gebe es keine Hinweise auf einen technischen Defekt - mutmaßlich sei das fahrlässige Verhalten eines Bewohners ursächlich für den Brand gewesen, teilte die Polizei mit.
Bei dem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus im Schwalm-Eder-Kreis am vergangenen Samstag waren sechs Menschen leicht verletzt worden. Der Sachschaden werde auf rund 300.000 Euro geschätzt. Zudem seien die beiden betroffenen Dachgeschosswohnungen aufgrund des entstandenen Feuer- und Wasserschadens weiterhin nicht bewohnbar. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.