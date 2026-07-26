Kriminalität

Fahrraddieb bittet Supermarkt-Mitarbeiter Stillschweigen

Bevor ein Dieb vor einem Supermarkt ein Fahrrad stiehlt, kommt es zu einem kuriosen Gespräch zwischen dem Mann und einem Mitarbeiter.

Eine Polizeistreife entdeckt den gesuchten Mann durch Zufall. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Eine Polizeistreife entdeckt den gesuchten Mann durch Zufall. (Symbolbild)

Memmingen (dpa/lby) - Ein Mann hat vor einem Supermarkt in Memmingen ein Fahrrad geklaut - und davor kurioserweise einen Mitarbeiter über seine Pläne informiert. Er sagte zu dem Angestellten am Samstag laut Polizei: «Ich klaue gleich ein Fahrrad, aber sag es keinem!» Kurz daraufhin soll der 22-Jährige ein Damenrad geschnappt und davongefahren sein.

Der Mitarbeiter war in der Zwischenzeit in das Büro des Geschäfts gegangen und beobachtete den Diebstahl durch die Überwachungskameras. Später am Tag entdeckte eine Polizeistreife den Mann mit dem gestohlenen Rad und kontrollierte ihn. Die Polizei stellte eine Strafanzeige gegen den 22-Jährigen. Das Fahrrad hatte einen Wert von rund 500 Euro.

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