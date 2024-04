Fahrradfahrer fahren gegen Schranke - schwer verletzt

Fuldatal (dpa/lhe) - Auf einem Waldweg im Landkreis Kassel sind zwei Fahrradfahrer im Dunkeln bergab gegen eine geschlossene Schranke gefahren und haben sich schwer verletzt. Noch bevor die Polizei am Samstagabend am Unfallort nahe Fuldatal-Ihringshausen eintraf, sei einer der beiden Männer aus dem Rettungswagen in den Wald geflüchtet. Nach Polizeiangaben vom Montag halfen Feuerwehrleute bei der Suche nach dem Schwerverletzten, dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz.