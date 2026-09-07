Unfall

Fahrradfahrer findet gestürzten E-Scooter-Fahrer

Ein Mann verunglückt alleine mit einem E-Scooter. Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Unfallhergang zu klären.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, um den Unfallhergang zu klären. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, um den Unfallhergang zu klären. (Symbolbild)

Baunatal (dpa/lhe) - Ein Fahrradfahrer hat einen schwer verletzten Mann in einem Straßengraben in Baunatal neben einem E-Scooter gefunden. Der Mann sei mutmaßlich mit dem E-Scooter von der Straße abgekommen und dabei von dem Roller gestürzt, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Die Polizei geht nach dem aktuellen Ermittlungsstand von einem Alleinunfall aus.

Gefunden wurde der Mann am späten Samstagabend. Wann sich der Unfall ereignet habe, sei unklar, teilte die Polizei mit. Der 46-Jährige habe zunächst in Lebensgefahr geschwebt, konnte in einem Kasseler Krankenhaus jedoch stabilisiert werden. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

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