Fahrräder an Grundschule mutmaßlich manipuliert
Ein Kind stürzt vom Rad und verletzt sich. Möglicherweise ist der Vorderreifen absichtlich gelockert worden. Und es ist nicht der einzige Fall dieser Art an einer Schule in Mengen.
Mengen (dpa/lsw) - Unbekannte sollen an einer Grundschule in Mengen (Kreis Sigmaringen) Fahrräder von Kindern manipuliert haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.
Den Angaben der Polizei zufolge war bereits Anfang November ein Achtjähriger mit seinem Rad gestürzt und leicht verletzt worden, nachdem sich während der Fahrt das Vorderrad gelöst hatte. Eine Woche später habe ein Kind beim Losfahren vom Fahrradständer der Schule bemerkt, dass Schrauben an seinem Vorderreifen möglicherweise gelöst worden waren. Zudem soll am Montag während der Unterrichtszeit an einem abgestellten Rad das Schloss gewaltsam durchtrennt worden sein.