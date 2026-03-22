Sicherheit im Straßenverkehr

Mit dem Rad zur Schule – noch ein «Bici-Bus» für Frankfurt

Ab welchem Alter sollen Kinder im Straßenverkehr Rad fahren? Mit Hilfe spezieller Gruppenfahrten lässt sich das schon sehr früh einmal ausprobieren.

Ein «Bici-Bus» rollt durch Frankfurt: Die Kinder werden durch die Erwachsenen abgeschirmt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein «Bici-Bus» rollt durch Frankfurt: Die Kinder werden durch die Erwachsenen abgeschirmt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Damit auch kleinere Kinder sicher mit dem Fahrrad zur Schule fahren können, gibt es in Frankfurt und weiteren Städten regelmäßige gemeinsame Fahrten im Konvoi. Die Fahrräder sind dabei nebeneinander auf der Straße unterwegs, außen fahren Erwachsene und innen die Kinder.

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Das vor allem durch seine Umsetzung im spanischen Barcelona bekanntgewordene Konzept trägt den Namen «Bici-Bus», also «Fahrrad-Bus», wie Simone Markl vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) erklärt, die das Konzept in Deutschland aufbaut. «Bici» ist das spanische Wort für «Fahrrad».

In Frankfurt sind Fahrrad-Busse schon auf drei Strecken unterwegs, nun soll eine weitere hinzukommen, diesmal durch den Stadtteil Bornheim. Ende April ist eine Auftaktveranstaltung geplant, wie Markl berichtet.

Fahrradfahren auf der Straße lernen

Ziel ist, dass Kinder Fahrradfahren im Straßenverkehr lernen. In den Schulen heiße es oft, Kinder sollten zunächst den Fahrrad-Führerschein in der vierten Klasse machen, sagt Markl. Es sei aber wichtig, dass Kinder schon Jahre zuvor die nötigen motorischen Fähigkeiten durch regelmäßiges Fahren entwickelten. Umso sicherer seien sie später unterwegs.

Sichere Übungsflächen zum Fahrradfahren fehlten in der Stadt leider, sagt Markl. Ein Mindestalter beim Bici-Bus gibt es nicht: Mit dabei seien häufig Geschwisterkinder aus der Kita. Neben Bewegung gehe es auch um Gemeinschaft.

Auch andernorts in Hessen haben vergangenes Jahr Fahrrad-Busse Kinder zur Schule begleitet. Viele werden sich jetzt im Frühjahr neu formieren, sagt Markl.

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