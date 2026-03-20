Frühlingswetter lockt mehr Menschen aufs Fahrrad
Sonnenschein und zweistellige Temperaturen: Jetzt zieht es wieder viele aufs Rad. Die Werkstätten sehen sich mit Anfragen wegen platter Reifen und quietschender Bremsen konfrontiert.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Temperaturen sind zweistellig und auch die Sonne lässt sich blicken: Der Frühling ist da und damit die Zeit, das Fahrrad aus dem Keller zu holen. Im Alltag, als Sport- oder Freizeitaktivität wird es immer beliebter, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) mitteilt: «Wir sehen eine stetige Zunahme des Radverkehrs», sagt der Landesvorsitzende Ansgar Hegerfeld.
Dies werde sich fortsetzen. Bei der Erhebung «Fahrradmonitor Hessen» hätten 47 Prozent der Befragten angegeben, künftig noch mehr Fahrrad fahren zu wollen als bisher. «Kein anderes Verkehrsmittel erreicht solche Zahlen», sagt Hegerfeld.
Probleme nach vielen Monaten Stillstand
Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen steigt auch der Andrang in den Werkstätten. «Sobald das Wetter umschlägt, denken die Leute wieder ans Fahrradfahren», sagt Christoph Milligan von Pedalwerk in Baunatal.
Oft gebe es gebe nach den vielen Monaten Stillstand Probleme mit quietschenden Bremsen, platten Reifen oder nicht funktionierender Elektronik. «Wir versuchen, dass die Wartezeit nicht länger als eine Woche ist», sagt Milligan.
Bis 15 Grad am Wochenende – kein Regen in Sicht
Auch das bevorstehende Wochenende eignet sich für eine Tour. Die persönliche Wohlfühltemperatur für Outdoorsport ist zwar individuell unterschiedlich. Doch am Samstag und Sonntag werden es in Hessen immerhin bis 15 Grad, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD). Der Sonntag bietet mehr Sonne als der Samstag, an beiden Tagen bleibt es trocken.