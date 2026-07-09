Heidelberg: Fahrrad manipuliert - 13-Jähriger verletzt sich bei Sturz

Heidelberg. Ein 13-Jähriger ist am Dienstag auf dem Heimweg gestürzt, weil sich das Hinterrad seines Fahrrads plötzlich löste. Die Polizei geht davon aus, dass sich jemand am Fahrrad zu schaffen machte und die Radschrauben löste, während der Drahtesel vor dem Gymnasium in der Rohrbacher Straße stand. Kein Einzelfall: Schüler berichteten, dass sich in den vergangenen Monaten immer wieder Schrauben an Fahrrädern vor der Schule gelöst worden seien. Der 13-jährige Junge zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.