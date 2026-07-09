Blaulicht

Heidelberg: Fahrrad manipuliert - 13-Jähriger verletzt sich bei Sturz

Auf dem Heimweg in Heidelberg stürzt ein 13-Jähriger und wird verletzt. Die Polizei geht von Manipulation aus - vor dieser Schule wohl kein Einzelfall.

Der 13-Jährige stürzte in Heidelberg auf dem Heimweg (Symbolbild). Foto: Fritz Kopetzky (Archivbild)
Der 13-Jährige stürzte in Heidelberg auf dem Heimweg (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 13-Jähriger ist am Dienstag auf dem Heimweg gestürzt, weil sich das Hinterrad seines Fahrrads plötzlich löste. Die Polizei geht davon aus, dass sich jemand am Fahrrad zu schaffen machte und die Radschrauben löste, während der Drahtesel vor dem Gymnasium in der Rohrbacher Straße stand. Kein Einzelfall: Schüler berichteten, dass sich in den vergangenen Monaten immer wieder Schrauben an Fahrrädern vor der Schule gelöst worden seien. Der 13-jährige Junge zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418 0 zu melden. (heh)

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