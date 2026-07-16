Unfall während Fahrstunde

Fahrschülerin auf Roller übersieht Auto – schwer verletzt

Eine 15 Jahre alte Fahrschülerin auf einem Motorroller übersieht beim Abbiegen ein Auto. Ihr Fahrlehrer versucht, per Funk einzugreifen - doch der Zusammenstoß lässt sich nicht mehr verhindern.

Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte 15-Jährige in ein Klinikum. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte 15-Jährige in ein Klinikum. (Symbolbild)

Nördlingen (dpa) - Eine Fahrschülerin auf einem Motorroller hat in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) beim Abbiegen ein Auto übersehen und ist daraufhin schwer verletzt worden. Die 15-Jährige nahm am Mittwoch an der Auffahrt zur Bundesstraße 29 einer 65 Jahre alten Autofahrerin die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto stieß daraufhin frontal mit dem Motorroller zusammen.

Der Fahrlehrer der Jugendlichen, der hinter ihr fuhr, versuchte den Angaben nach, per Funk einzugreifen. Den Unfall konnte er jedoch nicht verhindern. Die 15-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

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