Falsche Waffe am Frankfurter Flughafen sichergestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe an der Luftsicherheitskontrolle beschlagnahmt. Ein 22 Jahre alter Mann legte die Waffe bei der Kontrolle in eine Gepäckwanne, wie die Bundespolizei mitteilte. Daraufhin hätten die Beamten die Waffe sichergestellt und herausgefunden, dass es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe handelte.