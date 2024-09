Falsche Wölfin abgeschossen

Würzburg (dpa/lby) - Erstmals seit mehreren Jahren ist in Bayern wieder ein Wolf auf behördliche Anordnung abgeschossen worden - wie sich herausstellte allerdings der falsche. Bei der am 26. August getöteten Wölfin handele es sich nicht um das Tier, das für das Reißen von mehreren Schafen in den Tagen und auch noch in der Nacht vor dem Abschuss verantwortlich gemacht wurde, teilte die Bezirksregierung von Unterfranken mit.