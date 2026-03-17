Evakuierung

Falscher Feueralarm legt Memminger Flughafen lahm

Alarm am Flughafen: Alle Passagiere müssen raus, obwohl kein Feuer lodert. Schafften die Reisenden es noch zu ihren Flügen?

Mehrere hundert Menschen wurden aus dem Terminal herausgeführt. (Symbolbild) Foto: Andreas Gebert/dpa
Mehrere hundert Menschen wurden aus dem Terminal herausgeführt. (Symbolbild)

Memmingen (dpa) - Wegen eines fälschlich ausgelösten Feueralarms ist das gesamte Terminal des Memminger Flughafens evakuiert worden. Bis zu 300 Passagiere seien davon betroffen gewesen, teilte die Polizei mit. Teilweise waren sie sogar bereits hinter den Grenzkontrollen. Die Betroffenen wurden von der Polizei sowie von den Mitarbeitern des Flughafens in den Außenbereich zu Sammelstellen geführt. Als die Feuerwehr ankam, stellte sich jedoch heraus, dass es keinen Brand gab.

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Alle Reisenden konnten den Angaben zufolge ihre Abflüge pünktlich antreten. Die Ermittler suchen nun nach dem Täter, der den Alarm im Sicherheitsbereich auslöste.

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