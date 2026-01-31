Verkehr

Falschfahrer zwingt Wohnmobil zu Vollbremsung

Der Autofahrer ist schon auf der Landstraße in der falschen Richtung unterwegs. Dann biegt er auf den Zubringer zur A 66 ein.

Die Autobahnpolizei stoppte den Mann bei Bad Orb. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Autobahnpolizei stoppte den Mann bei Bad Orb. (Symbolbild)

Erlensee (dpa/lhe) - Ein geistesgegenwärtiger Wohnmobilfahrer hat auf einem Zubringer der Autobahn 66 einen Unfall mit einem Geisterfahrer verhindert. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtet, geriet am Samstagmorgen ein 51-jähriger Autofahrer aus Erlensee aus bisher ungeklärten Gründen auf einer Kreisstraße im Main-Kinzig-Kreis auf die baulich getrennte Gegenfahrbahn. Dort fuhr er unbeirrt weiter Richtung Langenselbolder Dreieck. 

Auf dem Zubringer zur Autobahn kam ihm nach Angaben der Polizei ein Wohnmobil entgegen. «Der Fahrer des Wohnmobils musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Falschfahrer zu verhindern», berichteten die Beamten. 

Der Autofahrer wendete daraufhin und setzte seine Fahrt auf der A 66 in Richtung Fulda fort. Streifen der Polizeiautobahnstation konnten das Fahrzeug schließlich kurz vor der Abfahrt Bad Orb lokalisieren und von der Autobahn geleiten. 

Ein freiwilliger Alkoholtest verlief negativ. «Die Weiterfahrt war für den Mann dennoch zu Ende. Er musste seinen Führerschein abgeben, und es wird nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt», heißt es im Polizeibericht.

