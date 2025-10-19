Verkehr Frontalzusammenstoß mit Falschfahrer kurz vor Autobahn Bei einem Frontalzusammenstoß werden drei Menschen verletzt. Was bislang bekannt ist. 19.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Jens Büttner/dpa Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfall Heidelberg: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt Zwei Pkw sind bei Heidelberg-Kirchheim kollidiert, eine Fahrerin wurde schwer verletzt. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. 26.04.2025 Bad Hersfeld Falschfahrer verursacht Frontalzusammenstoß auf der A4 Ein 49-jähriger Mann fährt auf der falschen Fahrbahnseite. Eine Zeugin ruft die Polizei - doch bevor diese eingreifen kann, kommt es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw. 17.10.2024 Landkreis Fulda Vier Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt Auf einer Landstraße fahren zwei Autos frontal gegeneinander. Vier Insassen werden verletzt. Warum es zu dem Zusammenprall kam, ist noch unklar. 26.05.2024 Gilserberg Transporter frontal zusammengestoßen: Drei Verletzte 23.12.2023 Verkehrsunfälle Tödlicher Unfall auf A45: Falschfahrer prallt gegen Lkw 27.10.2023