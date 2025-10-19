Verkehr

Frontalzusammenstoß mit Falschfahrer kurz vor Autobahn

Bei einem Frontalzusammenstoß werden drei Menschen verletzt. Was bislang bekannt ist.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt
Unfall

Heidelberg: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Zwei Pkw sind bei Heidelberg-Kirchheim kollidiert, eine Fahrerin wurde schwer verletzt. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

26.04.2025

Falschfahrer verursacht Frontalzusammenstoß auf der A4
Bad Hersfeld

Falschfahrer verursacht Frontalzusammenstoß auf der A4

Ein 49-jähriger Mann fährt auf der falschen Fahrbahnseite. Eine Zeugin ruft die Polizei - doch bevor diese eingreifen kann, kommt es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw.

17.10.2024

Vier Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt
Landkreis Fulda

Vier Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Auf einer Landstraße fahren zwei Autos frontal gegeneinander. Vier Insassen werden verletzt. Warum es zu dem Zusammenprall kam, ist noch unklar.

26.05.2024

Transporter frontal zusammengestoßen: Drei Verletzte
Gilserberg

Transporter frontal zusammengestoßen: Drei Verletzte

23.12.2023

Tödlicher Unfall auf A45: Falschfahrer prallt gegen Lkw
Verkehrsunfälle

Tödlicher Unfall auf A45: Falschfahrer prallt gegen Lkw

27.10.2023