Statistik

Familiengerichte in Hessen schließen mehr Fälle ab

Ehescheidungen und Familienkonflikte wie etwa ein Sorgerechtsstreit sind Sache der Familiengerichte. Wie sich die Verfahrenszahlen 2025 in Hessen entwickelt haben.

Familiengerichte sind bei den Amtsgerichten angesiedelt und regeln Familienkonflikte. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa
Familiengerichte sind bei den Amtsgerichten angesiedelt und regeln Familienkonflikte. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Familiengerichte haben 2025 etwas mehr Familiensachen abgeschlossen als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg die Zahl um 1,6 Prozent auf 40.270 Verfahren. Im Vergleich zu 2015 habe sich die Summe dagegen deutlich um 21,5 Prozent verkleinert. Damals hatte es noch 51.330 Fälle gegeben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Von den Verfahren, die im zurückliegenden Jahr erledigt wurden, endeten 60 Prozent mit einem richterlichen Beschluss, wie das Landesamt ergänzte. Rund 10 Prozent wurden mit einem Vergleich und 5,3 Prozent mit einer Rücknahme des Antrags abgeschlossen. Die restlichen Fälle wurden beispielsweise an ein anderes Gericht abgegeben.

Familiengerichte sind bei den Amtsgerichten angesiedelt und regeln Familienkonflikte. Sie sind nicht nur zuständig für Ehescheidungen und Unterhaltsansprüche, sondern vor allem für die Regelungen im Zusammenhang mit minderjährigen Kindern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weniger Verfahren vor hessischen Familiengerichten
Justiz

Weniger Verfahren vor hessischen Familiengerichten

Scheidungsverfahren oder andere Familiensachen landen vor Amtsgerichten. Die Zahl der Fälle ist rückläufig.

17.02.2025

Entlassung von Beschuldigten wegen überlanger Verfahren
Justiz

Entlassung von Beschuldigten wegen überlanger Verfahren

Mitunter werden Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen - wegen zu langer Verfahren. Dabei geht es auch um versuchte Tötungsdelikte. Wie viele Fälle gibt es in Hessen?

15.01.2025

Neuer Höchststand bei Zahl der Kindeswohlgefährdungen
Jugendämter

Neuer Höchststand bei Zahl der Kindeswohlgefährdungen

Misshandlung, Vernachlässigung und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen: Rund 6.200 derartige Fälle haben die Jugendämter in Hessen festgestellt.

14.10.2024

Justiz

Immer mehr unerledigte Fälle bei den Staatsanwaltschaften

Mehr Verfahren, komplexe Ermittlungen, wenig Juristen. Bundesweit türmt sich ein Berg unerledigter Arbeit bei den Staatsanwaltschaften.

30.09.2023

Statistik

Zahl von Kindeswohlgefährdungen auf Höchststand

11.09.2023