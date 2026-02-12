Familiengerichte in Hessen schließen mehr Fälle ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Familiengerichte haben 2025 etwas mehr Familiensachen abgeschlossen als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg die Zahl um 1,6 Prozent auf 40.270 Verfahren. Im Vergleich zu 2015 habe sich die Summe dagegen deutlich um 21,5 Prozent verkleinert. Damals hatte es noch 51.330 Fälle gegeben.

Von den Verfahren, die im zurückliegenden Jahr erledigt wurden, endeten 60 Prozent mit einem richterlichen Beschluss, wie das Landesamt ergänzte. Rund 10 Prozent wurden mit einem Vergleich und 5,3 Prozent mit einer Rücknahme des Antrags abgeschlossen. Die restlichen Fälle wurden beispielsweise an ein anderes Gericht abgegeben.