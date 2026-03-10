Gefährliche Körperverletzung

Familienstreit: 29-Jähriger verletzt Bruder und Mutter

Der Beschuldigte soll seinen 16-jährigen Bruder und seine Mutter attackiert haben – nach Ansicht des Haftrichters kein versuchter Totschlag.

Die Polizei ermittelt die genauen Umstände der Tat. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei ermittelt die genauen Umstände der Tat. (Symbolbild)

Marburg (dpa/lhe) - Bei einem Streit in Marburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf) hat ein 29-Jähriger seinen 16 Jahre alten Bruder sowie seine Mutter verletzt. Wie die Polizei mitteilte, suchte der 29-Jährige am Donnerstag die Wohnung auf, in der seine 55-jährige Mutter gemeinsam mit dem Bruder lebt. Im Treppenhaus seien die beiden Brüder bereits aneinander geraten. Nach einem Streit soll der Beschuldigte seinen jüngeren Bruder geschlagen, getreten und gewürgt haben. Auch die Mutter wurde demnach verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Staatsanwaltschaft Marburg hatte daraufhin beantragt, gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu erlassen. Der Haftrichter erließ nun einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen, allerdings nur wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Dieser wurde zudem unter Auflagen außer Vollzug gesetzt, heißt es.

Die umfangreichen Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ludwigshafen: 21-Jähriger attackiert Senior von hinten
Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen: 21-Jähriger attackiert Senior von hinten

Nach einem Streitgespräch greift ein 21-Jähriger eine 87-Jährigen von hinten an. Er schlägt und tritt den Mann.

07.03.2026

Streit in Geschäft: 13-Jähriger mit Elektroschocker verletzt
Gefährliche Körperverletzung

Streit in Geschäft: 13-Jähriger mit Elektroschocker verletzt

In Reutlingen eskaliert ein Streit: Ein Jugendlicher wird schließlich mit einem Elektroschocker leicht verletzt. Der Beschuldigte flieht zunächst.

03.01.2026

15-Jähriger bei Streit vor Jugendtreff verletzt
Kriminalität

15-Jähriger bei Streit vor Jugendtreff verletzt

Ein Streit vor einem Jugendtreff im Main-Kinzig-Kreis eskaliert. Ein 19-Jähriger attackiert einen Jugendlichen mit Reizgas.

15.12.2025

Schlägerei am Wiesbadener Hauptbahnhof - Polizist verletzt
Gewalt

Schlägerei am Wiesbadener Hauptbahnhof - Polizist verletzt

Eine Schlägerei am Wiesbadener Hauptbahnhof artet aus - am Ende wird auch ein Bundespolizist verletzt. Ein 20-Jähriger verliert bei der Festnahme das Bewusstsein.

24.01.2025

Gruppe attackiert Brüder: Urteil erwartet
Landgericht Frankfurt

Gruppe attackiert Brüder: Urteil erwartet

Eine Gruppe dringt nachts in ein Frankfurter Mietshaus ein und misshandelt einen Bewohner. Rund acht Jahre später will das Schwurgericht das Urteil gegen zwei mutmaßliche Täter verkünden.

10.03.2024