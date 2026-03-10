Familienstreit: 29-Jähriger verletzt Bruder und Mutter
Der Beschuldigte soll seinen 16-jährigen Bruder und seine Mutter attackiert haben – nach Ansicht des Haftrichters kein versuchter Totschlag.
Marburg (dpa/lhe) - Bei einem Streit in Marburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf) hat ein 29-Jähriger seinen 16 Jahre alten Bruder sowie seine Mutter verletzt. Wie die Polizei mitteilte, suchte der 29-Jährige am Donnerstag die Wohnung auf, in der seine 55-jährige Mutter gemeinsam mit dem Bruder lebt. Im Treppenhaus seien die beiden Brüder bereits aneinander geraten. Nach einem Streit soll der Beschuldigte seinen jüngeren Bruder geschlagen, getreten und gewürgt haben. Auch die Mutter wurde demnach verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.
Die Staatsanwaltschaft Marburg hatte daraufhin beantragt, gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu erlassen. Der Haftrichter erließ nun einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen, allerdings nur wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Dieser wurde zudem unter Auflagen außer Vollzug gesetzt, heißt es.
Die umfangreichen Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.