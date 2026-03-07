Ludwigshafen: 21-Jähriger attackiert Senior von hinten
Nach einem Streitgespräch greift ein 21-Jähriger eine 87-Jährigen von hinten an. Er schlägt und tritt den Mann.
Ludwigshafen. Ein 21-Jähriger hat am Freitag einen 87 Jahre alten Mann in der Straße „In der Mörschgewanne“ in Ludwigshafen angegriffen. Wie die Polizei berichtet, kam es zunächst gegen 14.10 Uhr zu einem kurzen Streitgespräch zwischen den beiden. Anschließend griff der 21-Jährige den Senior von hinten an, schlug und tritt ihn. Durch die Attacke stürzte der ältere Mann zu Boden. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen. Hinweise können an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de gegeben werden. (sig)