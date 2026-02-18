Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen: Jugendlicher stößt 100-Jährigen auf Gleise - Senior verletzt

Durch einen Sturz ins Gleisbett ist ein 100 Jahre alter Mann in Ludwigshafen verletzt worden. Ein Jugendlicher soll in zuvor gestoßen haben.

Der 100-Jährige verletzte sich bei dem Sturz (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der 100-Jährige verletzte sich bei dem Sturz (Symbolbild).

Ludwigshafen. Ein 100 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle „Südwest-Stadion“ von einem Jugendlichen auf die Gleise gestoßen worden. Wie die Polizei berichtet, erlitt der Senior durch den Sturz leichte Verletzungen. Der Jugendliche soll männlich, zwischen 17 und 19 Jahren alt sein und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen. (heh)

