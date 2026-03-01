Während Höcke-Auftritt?

Farbschmierereien gegen Reutlinger AfD-Politiker Gerner

Am Samstagabend trat Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke in Reutlingen auf. Beim Reutlinger Direktkandidaten gab es beleidigende Farbschmierereien, sagt die Polizei. Sie ermittelt nun.

Polizei: Farbschmierereien bei AfD-Politiker Maximilian Gerner. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Polizei: Farbschmierereien bei AfD-Politiker Maximilian Gerner.

Reutlingen (dpa/lsw) - An einer Anschrift des AfD-Politikers und Reutlinger Direktkandidaten für die Landtagswahl, Maximilian Gerner, hat es Angaben der Polizei zufolge eine Sachbeschädigung mit Farbschmierereien und beleidigendem Inhalt gegeben. Es sei eine Anzeige aufgenommen worden und es werde nun entsprechend ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Gerner hatte den Fall am Samstagabend unter anderem auf Instagram publik gemacht und einen zeitlichen Zusammenhang mit einer AfD-Veranstaltung in Reutlingen hergestellt. Begleitet von Protesten war der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke dort am Samstagabend aufgetreten. Auch Gerner trat dort auf. Die genaue Tatzeit sei nicht bekannt, sagte der Sprecher der Polizei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Proteste gegen Höcke-Auftritt in Reutlingen
AfD

Proteste gegen Höcke-Auftritt in Reutlingen

Hunderte Menschen protestieren mit Sprechchören und Transparenten gegen den Auftritt von AfD-Politiker Höcke in Reutlingen. Die Polizei zeigt starke Präsenz.

28.02.2026

Halle vor Höcke-Auftritt beschmiert
Kriminalität

Halle vor Höcke-Auftritt beschmiert

Rote Farbe, beschädigte Fenster und ein Schriftzug: Die Polizei ermittelt nach einem Angriff im Wahlkampf-Endspurt auf eine AfD-Veranstaltungsstätte in Reutlingen. Was bisher bekannt ist.

24.02.2026

Ein Geschichtslehrer besiegte Höcke in Ostthüringen
Landtagswahl

Ein Geschichtslehrer besiegte Höcke in Ostthüringen

Erneut scheitert der von seinen Anhängern umjubelte AfD-Rechtsaußen Björn Höcke bei der Direktwahl. Gewonnen hat ein Ostthüringer Geschichtslehrer. Dabei hatte Höcke extra den Wahlkreis gewechselt.

02.09.2024

Gesundheitsprobleme: Höcke verzichtet auf TV-Auftritt
Wahlkampf in Thüringen

Gesundheitsprobleme: Höcke verzichtet auf TV-Auftritt

Thüringens AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke hat einen TV-Auftritt und andere Termine am Mittwoch aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Andere Auftritte will er wahrnehmen, heißt es aus der Partei.

28.08.2024

Parteien

Weidel verteidigt Auftritt mit Höcke in Erfurt

Thüringens AfD-Landeschef Höcke wird vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft. AfD-Co-Chefin Weidel sieht kein Problem darin, am Samstag gemeinsam mit ihm aufzutreten.

28.04.2023